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Костенко и Тарасов решили взять в семью приемного ребенка

Модель Костенко и футболист Тарасов задумались о приемном родительстве

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tarasov23/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Многодетные родители модель Анастасия Костенко и футболист Дмитрий Тарасов решили взять в семью приемного ребенка. Об этом Костенко рассказала в своем Telegram-канале.

По словам Костенко, недавно она узнала историю брошенной в поле у муравейника новорожденной девочки и снова задумалась о приемном родительстве.

«Помню, как во время душевной беседы с мужем вспоминала, как выступала в детских домах с мамой на Новый год и как мне тогда грустно было, когда мама сказала, что все эти детки мечтают о семье. Дима тогда задумался и сказал, что у него есть такая прозрачная мечта — подарить счастливую жизнь малышу из дома малютки», — поделилась она.

Теперь, продолжила Костенко, и она, и муж вновь загорелись мыслью стать приемными родителями.

«Мы понимаем, что это огромная ответственность, в первую очередь это и стресс для наших общих малышей, но мы чувствуем, что в нашей семье безумно много любви для того, чтобы согреть ею еще одного малыша», — написала она.

Модель хотела бы взять к себе девочку, о которой узнала из новостей, но получила информацию, что за малышкой уже выстроилась очередь из претендентов на удочерение.

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