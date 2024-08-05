Дочь Заворотнюк рассказала, как нашла в себе силы жить после потери матери

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала, как нашла в себе силы жить после потери матери. Об этом она написала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) в ответ на соответствующий вопрос поклонника.

Женщина заявила, что пережить уход матери ей помогает супруг.

«Семья — это моя большая точка опоры, у меня есть прекрасный муж, и нас ждет много счастливых моментов, ради которых стоит продолжать жить», — призналась она.

30 мая 2024 года 53-летней Анастасии Заворотнюк не стало. Актриса наиболее известна по главной роли в сериале «Моя прекрасная няня».

В 2022 году Анна Заворотнюк переехала в Дубай в связи с работой мужа. Несмотря на слухи об эмиграции, девушка подчеркивала, что не сможет навсегда улететь из России, где живут ее близкие, поэтому она периодически ездит в Москву.

Накануне Анна опубликовала фотографии с поездки на родину своей бабушки, в Нижегородскую область. Заворотнюк призналась, что у нее остались только приятные воспоминания из путешествия.

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