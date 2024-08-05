Деревянко рассказал, что познакомился с новой возлюбленной в соцсетях

Российский актер Павел Деревянко во время беседы с журналистами на Международном кинофестивале «Одна шестая» рассказал, как познакомился со своей новой возлюбленной — дизайнером Зоей Фуць. Его цитирует kp.ru.

По словам Деревянко, 33-летняя Зоя написала ему сама, посмотрев первую сцену из первой серии первого сезона сериала «Беспринципные».

«И вот ей понравилось, как я там проводил время с одной дамой. Она написала мне об этом в соцсетях. Я что-то ответил, через год мы встретились, через два года у нас начались отношения», — признался он.

В сериале «Беспринципные», рассказывающем о жителях Патриарших прудов, Деревянко сыграл героя по имени Славик, а Оксана Акиньшина — роль его жены.

Известно, что Зоя Фуць ранее была замужем, она воспитывает двоих сыновей от первого брака и развивает свой бренд одежды. У 48-летнего Павла есть две дочери от отношений с юристом Дарьей Мясищевой.

Накануне Деревянко посмеялся над слухами о пиар-романе с Фуць.

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