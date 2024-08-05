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Отсмотрщики репетиций появились в регионах после скандального концерта Бузовой

12 регионов РФ приняли рекомендации Минкульта после концерта Бузовой в Уфе

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Как минимум 12 регионов в составе России приняли рекомендации Министерства культуры о внешнем виде артистов, выступающих на мероприятиях без ограничений по возрасту. Об этом сообщили «Известия».

Документ ведомства вышел после скандального появления певицы Ольги Бузовой в откровенном наряде на концерте в День защиты детей в Уфе. Он напоминает о соответствии внешнего вида выступающих на государственных и муниципальных площадках морально-этическим нормам, но не содержит конкретных требований к одежде артистов.

При этом в некоторых регионах появились отсмотрщики репетиций артистов — в Белгородской области ответственные лица посещают генеральные репетиции, чтобы отслеживать внешний вид артистов на соответствие требованиям, аналогичную практику планируют применять и в Забайкальском крае.

Рекомендации федерального Минкультуры приняли Архангельская, Калининградская, Белгородская, Волгоградская, Калужская, Владимирская, Астраханская, Еврейская автономная области, Ставрополье, Забайкальский, республики Алтай и Чувашия.

Накануне певица Лариса Долина возмутилась идее ввести дресс-код для артистов на выступлениях.

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