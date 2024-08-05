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HBO опубликовал предварительные кадры нескольких ожидаемых сериалов

HBO опубликовал предварительные кадры «Рыцаря Семи Королевств»

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HBO Max

HBO опубликовал предварительные кадры нескольких долгожданных сериалов. В частности, появились превью второго сезона «Одни из нас» и первого сезона приквела «Игры престолов» «Рыцарь Семи Королевств».

Также вышли трейлеры третьего сезона «Белого лотоса», спин-оффа «Оно: Добро пожаловать в Дерри» и ряд других.

HBO покажет в новом сезоне 3-й сезон «Индустрии», четвертый и последний сезон «Моей гениальной подруги», анимационный сериал для взрослых из вселенной DC «Монстры-коммандос», спин-офф-драмы «Дюна: Пророчество» и спин-офф-сериал «Бэтмен».

В марте вышли два трейлера второго сезона сериала «Дом дракона» о противостоянии крупных кланов.

В честь второго сезона приквела «Игры престолов» стриминг выпустил два трейлера: «зеленый» и «черный». Первый рассказывает об истории конфликта между крупными семьями со стороны королевы Алисенты, которая намерена уничтожить «черную» команду принцессы Рейниры. HBO предлагал фанатам серии выбрать свою сторону и анонсировал дату выхода нового сезона — 16 июня 2024 года.

Ранее в HBO заявили, что сериал «Дом дракона» продлят как минимум до четвертого сезона.

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