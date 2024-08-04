Певица Ани Лорак тайно вышла замуж за инструктора по йоге и эксперта по холистическому оздоровлению Исаака Виджраку. Об этом сообщает Woman.Ru.

Лорак рассказала, что познакомилась с мужем на Ибице, когда она «приходила в себя и в общем-то находила свой баланс».

«Человек помогал», — сказала артистка.

25 июля сообщалось, что Ани Лорак появилась на публике с возлюбленным Исааком Виджраку. Испанец поддерживал артистку перед ее выступлением на Международном музыкальном фестивале Dream Fest в Баку.

Виджраку живет на Ибице. В своих соцсетях он называет себя «целостным велнес-экспертом» и «создателем позитивной кармы», разделяющим концепцию «философии радости». Возлюбленный певицы был женат — от прошлых отношений у него есть сын и дочь.

Лорак воспитывает 13-летнюю дочь Софию от гражданина Турции Мурата Налчаджиоглу, с которым состояла в браке почти 10 лет. Пара официально развелась в 2019 году.

Ранее Лорак призналась, что мало ест из-за своего возлюбленного. По словам знаменитости, у испанца красивое атлетичное тело, и она старается на него равняться.