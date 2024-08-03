Певица Алла Пугачева может снова посетить Россию. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на близкий к народной артистке СССР источник.

По данным источника, прилететь в Москву в начале лета она не смогла, так как была вынуждена находиться на Кипре из-за неспокойной ситуации в стране своего проживания — Израиле. Сейчас Пугачева находится в Латвии и сможет навестить Россию, поскольку это близко и удобно.

Кроме того, указывают источники, Пугачева может приехать в Россию с детьми от шоумена Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) Лизой и Гарри. В разговоре с близкими друзьями, обещая свой приезд, она якобы употребила местоимение «мы».

Галкин пока в Россию вернуться не может, поскольку ждет вердикта Верховного суда, где сейчас пытается обжаловать отказ в исключении его из реестра иноагентов. Дети же Пугачевой, уточняют источники, очень скучают по дому в деревне Грязь.

Накануне музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов усомнился, что Пугачева связывалась с криминальными авторитетами.

Соседов считает, что Пугачева не посылала бандитов артистке Валентине Легкоступовой. По словам телеведущего, преступникам необходимо платить, а артистка якобы «всегда была жадной до нервных колик».

Ранее музкритик Бабичев рассказал об отношении Aerosmith к России.