Умер актер из сериалов «Моя прекрасная няня» и «Кухня» Гилинов

Актер Вячеслав Гилинов умер на 92-м году жизни. Информацию об этом опубликовал официальный Telegram-канал Театра Гоголя.

Согласно сообщению театра, заслуженный артист России, актер Театра Гоголя Вячеслав Львович Гилинов скончался 2 августа.

«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким, друзьям, коллегам Вячеслава Львовича», — написали его коллеги.

В театре Гоголя Гилинов работал с 1961 года, сразу после того, как закончил обучение в Театральном училище им. Б. Щукина. Широкую известность он получил благодаря ролям в фильмах и сериалах, в числе которых «Кухня», «Моя прекрасная няня» и «Детективы».

30 мая умерла звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк. Российская актриса скончалась на 54-м году жизни.

Ранее умер актер «Санта-Барбары», женившийся на фанатке из России.