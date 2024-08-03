Волочкова рассказала о ревности нового партнера к Шаляпину

Балерину Анастасию Волочкову спросили о ревности ее нового партнера к близкому другу певцу Прохору Шаляпину. Ее цитирует 5-tv.ru.

Танцовщица сперва отметила, что к Шаляпину ее избранник не ревнует, но сделала ремарку.

«Вернее, ревнует, но знает, что я самая лучшая, самая красивая и успешная. Было бы глупым ревновать уже состоявшуюся успешную женщину и балерину», — считает она.

Накануне Волочкова сообщила, что была вынуждена продать 22 квартиры в Астраханской области.

Волочкова объяснила, что продала жилье из-за долгов бывшего мужа Игоря Вдовина. По словам артистки, несколько лет назад экс-супруг занял у нее $3,5 миллиона, которые инвестировал в недвижимость. Он взял деньги у танцовщицы под 30% годовых, однако так и не вернул сумму.

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