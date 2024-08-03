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В солиста Puddle of Mudd выстрелили из перцового пистолета перед арестом

Музыканта Уэса Скэнтлина арестовали за отказ выходить из машины

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Michael Mullenix/Global Look Press

Солист и гитарист американской группы Puddle of Mudd Уэс Скантлин был арестован за отказ выходить из машины. Об этом пишет TMZ.

Как рассказали в полиции Бербанка (Калифорния, США), Скантлина арестовали 31 июля. Полицейские остановили джип певца за нарушение правил дорожного движения и потребовали у него удостоверение личности. Также офицеры обнаружили, что на Скантлина заведено дело о проносе оружия в аэропорт.

Когда полицейские попросили Скантлина выйти из машины, он отказался, не помогло и вмешательство кризисного переговорщика. Тогда музыканта сперва залили из перцового баллончика, а потом разбили окно машины и выстрелили в него из перцового пистолета, вынудив выйти из машины.

После врачебной помощи Скантлина поместили в тюрьму из-за невыполненных ограничений по предыдущему обвинению и нового обвинения в сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов. Затем его вызвали в суд и отпустили. Дату суда назначили на 20 августа.

Накануне стало известно, что группу «Мираж» с Джигурдой едва не арестовали в Париже.

Ранее сыгравшая жену Джонни Деппа актриса пожаловалась на травлю.

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