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«Настало время разъединяться»: Илья Соболев о блокировке Instagram в Турции

Комик Соболев связал блокировку Instagram в Турции с ударом по лидеру ХАМАС

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Светлана Шевченко/РИА Новости

Российский комик Илья Соболев на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) высказался о блокировке социальной сети в Турции.

Соболев связал блокировку Instagram в Турции с ударом по главе политбюро ХАМАС Исмаила Хании и решением площадки удалять соболезнования, адресованные близким Хании. Он предложил представить мир через 10 лет, где у каждой страны может быть свой аналог Instagram, YouTube, свои отдельные кино и автопром.

«Когда-то интернет всех нас объединял. Настало время разъединяться, обносится крепостными стенами, рыть ров и ждать ходоков с севера. Ууух. Завтра записываюсь на фехтование и конную езду», — пошутил он.

Накануне турецкий регулятор пояснил, что доступ к Instagram заблокирован по решению Совета по информационным технологиям и связи. Причины блокировки не называются.

Ранее глава офиса Зеленского Ермак потребовал отмены концерта Нетребко в Римской опере.

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