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В офисе Зеленского потребовали не пускать Нетребко на сцену в Европе

Глава офиса Зеленского Ермак потребовал отмены концерта Нетребко в Римской опере

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак потребовал не пускать оперную певицу Анну Нетребко на сцену в Европе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Так Ермак отреагировал на сообщения о готовящейся в Римской опере постановке «Тоска» Джакомо Пуччини, в которой должна принять участие Нетребко. Глава офиса Зеленского потребовал от «причастных лиц» отмены концерта.

«Сейчас очень важно, чтобы у российских деятелей культуры не было возможности зарабатывать деньги в цивилизованном мире и продолжать нести русскую культуру в Европу и на Запад», — написал он.

Ермак напомнил, что в 2012 году Нетребко была доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента России, а в 2014 году приезжала в Донецк.

«Нетребко не должна выступать в Европе. Единственное место для нее и ей подобных сейчас разве что опера в Москве», — не сомневается он.

Накануне стало известно, что Нетребко выступит в Соединенных Штатах впервые с 2019 года.

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