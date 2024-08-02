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Артемия Лебедева потребовали лишить госнаград за слова о Беслане

Высший совет осетин обратился в Генпрокуратуру из-за слов Лебедева о Беслане

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Прудько среди своих/YouTube

Высший совет осетин направил на имя генпрокурора России Игоря Краснова и главы Следственного комитета Александра Бастрыкина заявления с требованием лишить дизайнера Артемия Лебедева государственных наград и привлечь его к ответственности. Об этом сообщили в Telegram-канале организации.

Поводом для обращения стали высказывания Лебедева о теракте в Беслане в интервью. Члены совета уверены, что своими словами блогер оскорбил чувства пострадавших при трагедии.

«Этот блогер должен принести извинения народу Осетии», — говорится в сообщении.

1 августа журналист Юрий Дудь (признан в РФ СМИ-иноагентом) разместил на своем YouTube-канале интервью с Лебедевым. В ходе диалога дизайнер раскритиковал деятельность организации «Матери Беслана». По его словам, общественники «раздувают уже давно неактуальную тему».

В этом же интервью Лебедев поделился своим взглядом на Русскую Православную Церковь (РПЦ) и патриарха Кирилла. Блогер выразил свое видение церковной структуры России, сравнивая ее с православными церквями в Болгарии, Грузии и Греции.

Ранее Артемий Лебедев назвал Екатерину Мизулину «инфотеррористкой».

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