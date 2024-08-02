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Гуф рассказал о тяжелом переломе: «В щепки»

Рэпер Гуф заявил, что два года не мог поднять руку после перелома

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Владимир/РИА Новости

Рэпер Алексей Долматов (Гуф) рассказал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что перестал заниматься теннисом после серьезного перелома.

Долматов признался, что занимался этим видом спорта с 1985 года. Он забросил теннис после поездки в Китай. По словам артиста, затем он начал употреблять наркотики, и ему было «не до спорта». Рэпер отметил, что около пяти лет назад получил серьезную травму руки.

«Я разломал правую руку в щепки и три года ходил с железной конструкцией, чтоб сохранить ее. Я убрал эту железку и два года не мог поднять руку, а сейчас могу. Теннис — лучший вид спорта! Увидимся на корте!» — заявил артист.

В октябре 2023-го Гуф развелся с моделью Юлией Королевой. У них осталась общая дочь Тина, которая родилась в апреле того же года.

Гуф был женат дважды. Его первой супругой была блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай. В их союзе появился на свет сын Сэм. В 2014 году музыкант и бизнесвумен развелись. Причиной расставания, как отмечала Айза, стали измены артиста и пагубные привычки.

23 апреля Долматов пообещал никогда больше не жениться.

Ранее Айза похвасталась новым автомобилем.

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