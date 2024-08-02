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Ургант выступит на музыкальном фестивале в России

Телеведущий Иван Ургант выступит на фестивале «Антон тут рядом»

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Телеведущий и музыкант Иван Ургант выступит на фестивале «Антон тут рядом». Об этом сообщили на сайте мероприятия.

Музыкальный фестиваль пройдет 21 августа в Санкт-Петербурге. Телеведущий споет свои песни под творческим псевдонимом «Гриша Ургант».

«Гриша Ургант — певец, о котором мало что известно, но которого знает абсолютно каждый», — сообщили в анонсе фестиваля.

В феврале 2022 года передача «Вечерний Ургант» перестала выходить в эфир Первого канала в связи с изменением эфирной сетки, последовавшим за началом специальной военной операции России на Украине. Позже телеканал опроверг информацию об увольнении телеведущего. В августе 2022 года Ургант попал в список «агентов иностранного влияния», составленный группой по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры.

После 2022 года Ургант не раз выступал за границей, однако не давал концертов в России.

В день рождения Аллы Пугачевой Ургант опубликовал кавер-версию на песню Примадонны «Я не могу без тебя». В новой версии шоумен исполнил куплеты, а голос Пугачевой остался звучать в припеве.

Ранее Иван Ургант пошутил о своем возращении на телевидение.

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