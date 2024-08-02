Мария Погребняк рассказала, сколько потратила на роддом

Модель и блогерша Мария Погребняк сообщила в Telegram-канале, что подписала контракт на роды.

Погребняк потратила 280 тысяч рублей на роддом. В ее договор входит трехдневное пребывание, индивидуальная палата, личный врач, дежурная бригада, анестезия по желанию, индивидуальный родблок, реанимация новорожденного на экстренный случай, шестиразовое питание, а также чекап для матери и малыша.

По словам Погребняк, ей также нет необходимости собирать сумку в роддом, так как там ее выдают.

«Прямо в палате оформляют свидетельство о рождении ребенка (место рождения — город Москва)», — поделилась модель.

20 мая Погребняк рассекретила свою помолвку с бизнесменом Игорем Головинским, а 23 июня сообщила о своей беременности. Она опубликовала ролик, в котором продемонстрировала свой округлившийся живот. Модель призналась, что ее переполняют счастье и восторг из-за будущего пополнения в семье.

Погребняк также воспитывает троих сыновей — Артема, Павла и Алексея — от бывшего мужа, футболиста Павла Погребняка. В сентябре 2023 года Мария развелась с футболистом Павлом.

Ранее Алана Мамаева высмеяла слухи о фейковой беременности Погребняк.