«Возвращали сосисками»: со съемок фильма «Бешенство» сбежали волки

Актер Всеволод Володин представил фильм Дмитрия Дьяченко «Бешенство» на XXVI Шукшинском кинофестивале на Алтае и рассказал о съемках проекта. Его цитирует kp.ru.

По словам Володина, один из курьезов был связан со съемками в бутафорской могиле в -35 градусов.

»Алексей Серебряков бросает меня на могилу, я опираюсь на крест и начинаю вставать. Я встаю и понимаю, что не могу отодрать руки. Они примерзли к железному кресту! Но ничего, два дня ладошки поболели», — рассказал он.

Актер напомнил, что в съемках проекта участвовали настоящие волки, которые в один из первых съемочных дней прогрызли вольер и сбежали в лес. Их пришлось приманивать угощением.

«Мы возвращали их сосисками. Вообще они едят 12 килограммов мяса в день, но работают только за сосиски», — признался артист.

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