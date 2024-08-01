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19-летний сын сенатора сделал предложение эротической модели Кате Самбуке

Сын сенатора Тюльпанова Владислав сыграет свадьбу с моделью Катей Самбукой

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thekatyasambuca/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Сын сенатора Вадима Тюльпанова (1964-2017) Владислав сделал предложение эротической модели и певице Кате Самбуке. Об этом пишет kp.ru.

По словам 19-летнего Владислава, он планировал сыграть свадьбу с 32-летней избранницей летом на даче, однако родные отказались принимать невесту, которую в прессе часто называют порнозвездой.

«Я поругался с мамой и сестрой, они против того, что мы вместе. И сейчас торжество откладывается на осень. Понятно, что на семейной даче мы праздновать уже не будем. В настоящее время подыскиваем ресторан, возможно, перенесем торжество в Москву», — говорит юноша.

Тюльпанов уточнил, что на свадьбе невеста будет в белом платье без фаты, а он — в классическом костюме. С Самбукой, отметил юноша, он мечтал познакомиться с восьми лет, а сама Катя уже была знакома с его семьей.

«Встретились, как я помню, в пятницу 22 апреля 2022 года. И наша первая встреча растянулась на неделю. Потом мы договорились, что съедемся», — рассказал молодой человек историю любви со звездой.

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