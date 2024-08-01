Дмитрий Губерниев раскрыл секрет вечной жизни

Комментатор Дмитрий Губерниев на съемках реалити-шоу «Вызов» в Вологде раскрыл секрет вечной жизни. Его цитирует kp.ru.

По словам Губерниева, для здоровья и долголетия он закаливается каждый день.

«Здесь вода недостаточно холодная из-под крана течет, поэтому приходится принимать холодный душ, а не обливаться ледяной водой», — сказал Губерниев, отметив, что у него в райдере указаны два ведра.

Кроме того, продолжил спортивный комментатор, он отдыхает, гуляя с палками на свежем воздухе и слушая интересующие его подкасты. Он привел данные доклада ВОЗ, согласно которому каждые три тысячи шагов продлевают жизнь на 30%. Значит, пошутил ведущий, если человек прошел девять тысяч шагов, он будет жить вечно.

«Как угодно можно идти, главное идти. Но в целом, конечно, ходьба это наше все», — признался он.

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