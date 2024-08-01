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Названа дата выхода второго сезона «Игры в кальмара»

Второй сезон сериала «Игра в кальмара» выйдет 26 декабря

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Netflix

Второй сезон сериала «Игра в кальмара» выйдет 26 декабря 2024 года. Об этом сообщили представители Netflix на YouTube-канале.

Netflix представил новый трейлер второго сезона и анонсировали дату выхода новых серий. В ролике также сказано, что финальный, третий сезон выйдет в 2025 году. Режиссер и сценарист проекта Хван Дон Хек признался, что рад видеть, как его труд приносит плоды. По словам режиссера, его команда сделала все возможное, чтобы доставить зрителям еще больше острых ощущений. Он поблагодарил поклонников за поддержку проекта.

«Сон Ки Хун, который поклялся отомстить в конце первого сезона, возвращается и снова присоединяется к игре. Удастся ли ему отомстить? На этот раз Фронтмен, похоже, тоже не из легких соперников. Жестокое столкновение между двумя их мирами продолжится в финале сериала», — поделился режиссер.

«Игра в кальмара» — южнокорейский сериал, рассказывающий о героях, которые пытаются решить свои финансовые проблемы, вступая в игру на выживание. Главные роли исполнили Ли Джон Джэ, Пак Хэ Су, О Ен Су, Ви Ха Джун, Чон Хо Ен, Хо Сон Тхэ, Анупам Трипати и Ким Чжу Рен.

Ранее пенсионер из «Игры в кальмара» получил условный срок за поцелуй в щеку.

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