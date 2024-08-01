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Тина Канделаки посетила Казанский зоопарк

Телеведущая Канделаки посетила Казанский зооботанический сад

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Телеведущая и заместитель гендиректора «Газпром-Медиа» Тина Канделаки посетила Казанский зооботанический сад. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».

По данным газеты, в ходе посещения она подчеркнула уникальность африканских лисят, которые обитают в зоопарке.

«А вот, дорогие друзья, лисята — большеухие лисицы. Их нет нигде, даже в Московском зоопарке, они есть только в Казанском. Прямиком из Лимпопо сразу в Казань», — сказала Канделаки.

По словам телеведущей, животные прижились и размножились в казанском учреждении.

Большеухие лисицы родились в Южно-Африканской Республике. После этого их перевезли в Чехию, а в 2019 году — в Казанский зооботсад.

Накануне начальник отдела фауны Китая Московского зоопарка Ирина Овчинникова говорила, что у панды Катюши, которая живет в зоопарке, все хорошо, она растет, становится более активной, а также развивается. По ее словам, показатели ее роста в норме, она продолжает набирать массу. Сейчас она весит уже 35,5 кг, хорошо освоила уличный вольер и уже остается одна в нем.

Ранее Тина Канделаки снялась топлес.

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