Зверев о возможном возвращении Пугачевой в Россию: «Куда она денется-то»

Стилист и шоумен Сергей Зверев заявил в беседе с mk.ru, что певица Алла Пугачева вернется в Россию.

«А куда она денется-то? Конечно, вернется», — заявил шоумен.

Зверев также рассказал, что не считает Пугачеву своей подругой. Он назвал Примадонну своей музой. Стилист уточнил, что даже после ее отъезда из России не лишил ее данного звания. По мнению шоумена, невозможно вычеркнуть музу из своей жизни.

«Сегодня – среда, и ты муза. А завтра – на четверг и пятницу я тебя вычеркиваю? Нет, так не бывает. Алла – муза навсегда», — поделился стилист.

Зверев признался, что Пугачева у него ассоциируется с детством.

«Вокруг – бараки, бараки, бараки… Один туалет общий на улице, рядом помойка… Я иду из школы, а из всех щелей звучит песня «Арлекино». Я иду: одна помойка, другая, а из каждого окна слышно «Арлекино», — рассказал Зверев.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Певица обратилась к своим критикам и недоброжелателям после отъезда из России и призыва внести ее в реестр иностранных агентов вслед за супругом. По ее словам, люди, которым она не нравилась, «были холопами, а стали рабами».

Ранее Тамара Семина призвала проверить Пугачеву на адекватность.