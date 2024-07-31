Айза похвасталась новым автомобилем

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что купила машину.

Айза приобрела красный автомобиль марки Toyota. Она поделилась снимками с машиной.

«Можете меня поздравить. И да, это гораздо дешевле, чем арендовать», — поделилась блогерша.

Айза стала известна после брака с рэпером Алексеем Долматовым (Гуфом). В их союзе родился сын Сэм. По словам блогерши, причиной их расставания стало отсутствие любви в их отношениях, а также наркотическая зависимость певца. Айза также воспитывает сына Элвиса от второго брака с бизнесменом Дмитрием Анохиным.

На данный момент Айза проживает вместе с сыновьями на Бали. В марте 2023 года бизнесвумен вложила два миллиона рублей в дом на острове в Индонезии. Она купила землю площадью 150 квадратных метров на десятилетний срок. Айза планирует сдавать помещение в аренду.

В июле 2024-го Айза призналась, что ей приходится общаться с экс-супругами. По словам блогерши, сейчас она и Долматов находятся в стадии, в которой уже шутят друг с другом. Она также жаловалась, что в ее отношениях с бывшими мужьями много эмоций и нет системы и дисциплины. Она уточнила, что Гуф хорошо финансово обеспечивает сына Сэма, но по настроению.

Ранее Айза рассказала про трех ухажеров-иностранцев.