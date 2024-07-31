В окружении Глюкозы прокомментировали слухи о ее зависимости

Общественный деятель Никита Лушников заявил в беседе с kp.ru, что певица Глюкоза (Наталья Ионова) не обращалась в рехаб.

Лушников отметил, что знает артистку, ее мужа и окружение. По словам активиста, который участвовал в открытии более ста реабилитационных центров, Глюкоза не похожа на зависимого человека. Общественник отметил, что певица безупречно выглядит и тщательно следит за собой.

«Поверьте, внешний вид всегда выдает. Вот по певице МакSим в свое время было заметно, что что-то не так, если сравнивать. И потом она сама призналась в проблемах с алкоголем», — рассказал активист.

По мнению Лушникова, Ионова «дала слабину», столкнувшись с тяжелыми жизненными обстоятельствами, поэтому «попала в неудобную ситуацию». Он считает слухи о рехабе «вбросом» бывшего продюсера Глюкозы Максима Фадеева.

Певица Глюкоза удивила интернет-пользователей своим поведением на Дне металлурга в Красноярске. Журналисты Mash со ссылкой на очевидцев сообщили, что артистка чуть не сорвала выступление. Поп-исполнительница не попадала в ноты и трогала себя в интимных местах. По данным Mash, близкие певицы хотят положить ее в реабилитационный центр.

Сама Глюкоза объяснила, что причиной ее странного поведения на сцене стал прием антидепрессантов и снотворных.

Ранее Глюкоза призвала отбирающего у нее имя Фадеева остановиться.