Воробьев о работе в Голливуде: «Русские не сдаются»

Певец и телеведущий Алексей Воробьев признался в шоу «УТРО.ТНТ», что ему было непросто построить карьеру за границей.

По словам Воробьева, он приехал в США, не зная языка, и подписал музыкальный контракт с влиятельным продюсером, который работал с Леди Гагой. Как уточнил артист, он упорно и долго работал, прежде чем достичь первых успехов. У певца появились серьезные проблемы со здоровьем, однако он не опускал руки.

«Когда у меня вроде все получилось, проходит год, у меня инсульт, я — овощ. Вот такое начало великолепной мировой карьеры. Но русские не сдаются!» — заявил артист.

По мнению Воробьева, не всем артистам под силу психологически справиться с тем, что придется начинать строить карьеру с нуля в новой стране.

«Не каждый психологически способен, уже добившись чего-то, став кем-то, вдруг опять оказаться в ситуации, когда ты есть никто и звать тебя никак», — отметил исполнитель.

В августе 2023 года Воробьев сообщил, что оказался в больнице. Артист получил травму, когда у него упала картина на стакан с водой. Емкость разбилась, а осколки от стекла вошли артисту в руку. Певец рассказал, что часть стекла задевала нерв и подрезала при каждом движении сухожилие.

Ранее Алексей Воробьев рассказал, почему он до сих пор не женился.