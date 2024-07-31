Loc-Dog рассказал об отношении дочери к его творчеству

Рэпер Loc-Doc (настоящее имя Александр Жвакин) рассказал об отношении дочери к его творчеству, в котором он рассказывает о непростых годах юности, о депрессии и даже употреблении запрещенных веществ. О воспитании он поговорил в интервью для «Леди Mail».

По словам Жвакина, 13-летняя Ева сейчас не спрашивает о прошлом папы, но однажды наверняка это сделает. Он уверен, что скрывать от ребенка правду не имеет смысла.

«Дочка все равно обо всем узнает, и когда-то у нее тоже будут непростые времена. Конечно, хочется уберечь ее от всего, но не всегда это получается. Может быть, она в жизни будет ориентироваться на мой опыт», — рассуждает артист.

Скоро Ева выпустит совместную с отцом композицию. Loc-Dog пообещал, что трек с участием Евы также рассказывает тяжелую историю.

Накануне звезда «Реальных пацанов» Владимир Селиванов (VAVAN) заявил, что хотел бы записать трек с Loc-Dog.

Ранее Алексей Воробьев рассказал, как получил роль молодого Путина.