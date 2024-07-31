Алексей Воробьев рассказал, как получил роль молодого Путина

Российский актер и певец Алексей Воробьев, работающий в Голливуде, рассказал, как получил роль молодого агента КГБ Владимира Путина в фильме «Рейган». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала ТНТ.

В передаче «Утро» Воробьев признался, что это его первая роль, к которой не пришлось готовиться.

«Это было невероятно интересно, потому что, когда мне прислали пробы, в описании персонажа было написано: «Мы ищем молодого Путина». Причем очень коротко было написано. Все остальное — дальше думайте сами», — вспоминает артист.

По словам Воробьева, он снял пробы, отправил и его довольно быстро утвердили. Воробьев также напомнил, что через год после исполнения мечты работать в Голливуде у него случился инсульт.

«Полтела парализовано, одна связка не работает, и я овощ. Вот такое начало великолепной мировой карьеры. Тут трудно сказать, что я был невероятно в этот момент воодушевлен своим путем, но русские не сдаются», — сказал он.

Фильм «Рейган» выйдет в мировой прокат 30 августа. Байопик Шона Макнамары посвящен президенту США Рональду Рейгану.

Накануне Алексей Воробьев повесил американский флаг в своем доме.

Ранее двойник Путина высказался о новом назначении Харламова.