Харламов рассказал об изменениях в жизни с появлением новой жены

Юморист и телеведущий Гарик Харламов признался, что его жизнь полностью поменялась с появлением новой супруги, актрисы Катерины Ковальчук. Об этом он рассказал в интервью kp.ru.

«Я Катю очень люблю. И это абсолютно взаимно. В доме хорошо, чисто. Она замечательно готовит, очень любит чистоту, даже фанатично, что для меня прекрасно. Я тоже очень люблю, когда все по полочкам и нет бардака. Мы начали гулять, чего раньше я не делал. А это очень хорошо, ведь мы сидим в помещениях с утра до ночи, что-то пишем, снимаем. Катюха говорит: «Все, надо гулять, дышать воздухом». Не знаю, куда смотреть, каким Богам молиться, но пока все замечательно. Дай Бог, что так и будет», — сказал комик.

Харламов добавил, что у актрисы не так много времени на приготовление еды, однако, если она готовит, для него это «прекрасный праздник». Он также отметил, что сам очень любит заниматься этим.

У Гарика Харламова есть дочь Анастасия, которая родилась в отношениях с актрисой Кристиной Асмус. В 2020 году знаменитости расстались. Через месяц после официального расторжения брака резидент Comedy Club начал встречаться с Катериной Ковальчук.

6 мая 2024 года Гарик Харламов спровоцировал разговоры о помолвке. Юморист выложил видео, на котором показал возлюбленную Катерину Ковальчук с обручальным кольцом на безымянном пальце. Позже телеведущий подтвердил, что сделал предложение актрисе. 6 июня стало известно, что знаменитости поженились.

Ранее Гарик Харламов снялся с Катериной Ковальчук на отдыхе после свадьбы.