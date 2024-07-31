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Гарик Харламов рассказал о своих любимчиках в Comedy Club

Юморист Харламов признался, что у него нет любимчиков в Comedy Club

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garikkharlamov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Новый креативный продюсер программы Comedy Club на телеканале ТНТ Гарик Харламов признался, что у него нет любимчиков в проекте. Об этом он рассказал в интервью kp.ru.

По его словам, ему повезло с коллективом, потому что он сплоченный и дружный, поэтому разделения на любимчиков в работе команды нет.

«Есть уровень юмора. И у каждого он свой. И то, как мы воспринимаем юмор, — очень индивидуальная история. Кому-то смешно это, а кому-то другое. Грубо говоря, мне, например, не подходит формат стендапа, я не очень его воспринимаю, потому что вырос совершенно в другой атмосфере. Но я понимаю, что это новый и очень крутой виток, к которому я отношусь с почтением. <...> При этом я не могу сказать, что ребята-стендаперы — не мои любимчики. Я люблю всех», — сказал Харламов.

Он также добавил, что в целом весь проект стал для него «большим любимчиком».

Накануне в пресс-службе телеканала ТНТ сообщили, что Гарик Харламов был назначен креативным продюсером проекта. На новой должности Харламов будет отвечать за творческую подготовку выпусков Comedy Club, включая организацию работы сценаристов, контроль за написанием материалов и определение актуальных тем. Сам Харламов отметил, что новые обязанности станут «бонусом» к его роли резидента шоу.

Ранее Харламов рассказал о своем назначении на должность креативного продюсера Comedy Club.

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