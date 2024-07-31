Брухунова назвала детей от Петросяна суперкомфортными

Супруга комика Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала о характере сына Вагана и дочери Матильды. Размышлениями о детях она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Детей она назвала «суперкомфортными» — несмотря на частые переезды и путешествия, они не доставляют родителям много хлопот.

«И Ваган, и Матильда — суперкомфортные дети относительно путешествий», — призналась Брухунова, добавив, что им с Петросяном повезло с детьми.

По словам Брухуновой, дети подстраиваются под расписание родителей и радуются каждой поездке. При этом Матильда путешествует с полутора месяцев, а Ваган стал ездить с родителями чуть позже.

«Все зависит от маминого настроя, а я человек очень легкий на подъем», — призналась блогерша.

Бизнесвумен стала пятой супругой Петросяна, пара официально оформила отношения в декабре 2019 года. Они скрывали, что ждут рождения общего ребенка, и только в сентябре 2020 года шоумен опубликовал фото с шестимесячным первенцем — его назвали в честь отца артиста Вагана Межлумовича.

Недавно Петросян и Брухунова крестили дочь Матильду.

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