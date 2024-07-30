Отар Кушанашвили пожаловался на самое тяжелое испытание во время болезни

Телеведущий, шоумен и журналист Отар Кушанашвили признался в Telegram-канале, что бессонница стала самым тяжелым испытанием во время болезни.

Кушанашвили пожаловался, что ему не помогают прописанные снотворные. Шоумен уточнил, что во время бессонницы ему приходится бороться с самокопанием и рефлексией. Журналист отметил, что старается не падать духом.

«Говорю вам на случай, если вас будут ждать такие же испытания. Только не трусьте! Я сам хожу по комнате из угла в угол и говорю себе: «Не опускай руки!» — поделился телеведущий.

2 июля сообщалось, что шоумена прооперируют дважды из-за опухоли в кишечнике. Его госпитализировали 20 июня в подмосковном Красногорске. Отмечалось, что создатель YouTube-шоу «Каково?!» жаловался на сильные боли в области сердца и живота. Тогда ему поставили предварительный диагноз — цирроз печени. Во время срочной операции у звезды нашли опухоль.

26 июля Кушанашвили начал курс химиотерапии. Телеведущий также пьет лекарства, принимает витамины, питается по определенной системе.

Ранее жена Отара Кушанашвили ответила на слухи о запущенной онкологии шоумена.