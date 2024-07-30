Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мать Децла сравнила отца рэпера с Жириновским

Мать Децла Ирина заявила, что отец рэпера захотел обелить себя за счет его вдовы

close
100%
irinatolmatskaya/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Мать рэпера Децла (настоящее имя Кирилл Толмацкий) прокомментировала недавнее интервью отца артиста — своего бывшего мужа, продюсера Александра Толмацкого. Ирину Толмацкую цитирует kp.ru.

В своем интервью Лауре Джугелии Толмацкий-старший заявил, что его внуку Антонию «перепрошила» голову бывшая сноха, вдова Децла Юлия.

«Скажем так, мне очень жалко, что у моего сына такой сын», — заявил он.

Ирина Толмацкая заявила, что ее внук «потерял почву под ногами» и нуждался в мужской поддержке, которую, очевидно, не мог получить от деда. Бывший муж, по ее словам, подобными словами выражает свою боль по потере сына и просто не знает внука до конца.

«Я думала, что после ухода Кирилла что-то поменяется, но нет. Он всегда был очень эмоциональным, а-ля Жириновский. Все подонки у него… Такой человек», — констатировала она.

По мнению Ирины Толмацкой, продюсер хочет обелить себя за счет Юлии, а та — за счет него.

«Это борьба между Юлей и Сашей. Кирюша смотрит сверху, Тони страдает от этой ситуации. А у меня просто уже нет сил. Слово — серебро, но молчание — золото», — заключила она.

Накануне вдова Децла объяснила в интервью Ксении Собчак, почему рэпер не вписан в свидетельство о рождении их сына. Юлия Кисилева призналась, что в тот момент была напугана новостями о знаменитых женщинах, у которых экс-мужья отобрали детей.

Ранее Верка Сердючка рассказала о помощи Аллы Пугачевой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами