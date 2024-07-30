Мать Децла сравнила отца рэпера с Жириновским

Мать рэпера Децла (настоящее имя Кирилл Толмацкий) прокомментировала недавнее интервью отца артиста — своего бывшего мужа, продюсера Александра Толмацкого. Ирину Толмацкую цитирует kp.ru.

В своем интервью Лауре Джугелии Толмацкий-старший заявил, что его внуку Антонию «перепрошила» голову бывшая сноха, вдова Децла Юлия.

«Скажем так, мне очень жалко, что у моего сына такой сын», — заявил он.

Ирина Толмацкая заявила, что ее внук «потерял почву под ногами» и нуждался в мужской поддержке, которую, очевидно, не мог получить от деда. Бывший муж, по ее словам, подобными словами выражает свою боль по потере сына и просто не знает внука до конца.

«Я думала, что после ухода Кирилла что-то поменяется, но нет. Он всегда был очень эмоциональным, а-ля Жириновский. Все подонки у него… Такой человек», — констатировала она.

По мнению Ирины Толмацкой, продюсер хочет обелить себя за счет Юлии, а та — за счет него.

«Это борьба между Юлей и Сашей. Кирюша смотрит сверху, Тони страдает от этой ситуации. А у меня просто уже нет сил. Слово — серебро, но молчание — золото», — заключила она.

Накануне вдова Децла объяснила в интервью Ксении Собчак, почему рэпер не вписан в свидетельство о рождении их сына. Юлия Кисилева призналась, что в тот момент была напугана новостями о знаменитых женщинах, у которых экс-мужья отобрали детей.

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