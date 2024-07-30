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Верка Сердючка рассказала о помощи Аллы Пугачевой

Артист Данилко заявил, что Пугачева заступалась за него после песни «Раша, гудбай»

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Украинский артист Андрей Данилко, выступающий под сценическим псевдонимом Верка Сердючка, рассказал, как в 2007 году Алла Пугачева защищала его после исполнения песни со строчкой «Раша, гудбай». Интервью Данилко одному из европейских каналов цитирует aif.ru.

На «Евровидении» в 2007 году Данилко выступил с песней, где в припеве были слова «Лаша, тумбай!», которую в России все поняли как «Раша, гудбай!». Данилко не отрицает, что имел в виду прощание с Россией. Остаться в российском шоу-бизнесе ему помогла Пугачева.

«Она по собственной инициативе ходила по каким-то высоким кабинетам и заступалась за меня, она же влиятельный человек», — говорит он.

Впервые после скандального номера на «Евровидении» Данилко спел в гостинице «Националь» в Москве, где находился офис радио Пугачевой «Алла».

«Все окружение Пугачевой было вынуждено меня принимать. Такая у Аллы была сила», — поделился воспоминаниями артист.

Также Андрей Данилко объяснил, почему поет на русском языке.

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