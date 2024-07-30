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Корпус наблюдателей назвали одним из стандартов наблюдения за ходом голосования

В Москве стартовал набор в Корпус наблюдателей на сентябрьские выборы

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

В Москве начался набор в Корпус наблюдателей на депутатские выборы в сентябре. Об этом на заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве рассказал руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев.

Он отметил, что в Москве за время работы штаба был выработан стандарт наблюдения за ходом голосования.

«Его формируют не только все подразделения, традиционно входящие в структуру ОШ, но, и в первую очередь, наблюдатели на каждом избирательном участке и видеонаблюдатели в штабе, то есть Корпус наблюдателей Общественной палаты Москвы», — сказал Ковалев.

Как уточнил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко, в столице электронное голосование за пять лет стало востребованным способом голосования.

По его словам, в электронном голосовании наблюдение является базовой функцией, которая доступна всем.

«Уровни наблюдения разные. Для обычных людей – как баланс счета – доступный в интернете специальный портал, содержащий статистику и графики о ходе голосования. Для продвинутых пользователей – возможность настройки глубины наблюдения и отдельных характеристик», — отметил он.

Напомним, выборы депутатов Мосгордумы восьмого созыва и муниципальных депутатов в восьми муниципальных округах ТиНАО и в Куркине пройдут с 6 по 8 сентября.

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