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Супруга Меладзе вернулась в Россию вслед за мужем

Певица Альбина Джанабаева вернулась в Россию вслед за Меладзе

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albinadzhanabaeva/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Супруга певца Валерия Меладзе певица Альбина Джанабаева могла тайно вернуться в Россию после поездки в страну мужа. На это обратило внимание издание aif.ru.

Джанабаева опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) снимок стола, предположительно, стоящего на кухне в особняке пары в Подмосковье. Известно, что после отъезда из России супруги не стали продавать дом.

Самого Меладзе до этого заметили в грузинском ресторане в Москве.

В 2014 году артист женился на певице Альбине Джанабаевой. У пары трое общих детей: 20-летний Константин, названный в честь брата артиста, 10-летний Лука и 3-летняя Агата. Супруги рассказывали в интервью, что растят дочь без помощи нянь, чтобы не пропустить важные моменты в жизни ребенка, как это было с сыновьями. Экс-жена Меладзе подчеркивала, что ее дочери не контактируют с Джанабаевой, но их встречам с отцом она никогда не препятствовала.

Накануне в сети появилось фото с крещения внука Меладзе.

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