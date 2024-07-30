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В райдере концерта Глеба Самойлова в Красноярске нашли литры алкоголя

Baza: музыкант Самойлов указал в райдере концерта в Красноярске литры пива и виски

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Владимир Астапкович/РИА Новости

В райдере концерта сооснователя группы «Агата Кристи» Глеба Самойлова в Красноярске нашли литры алкоголя. Требования команды артиста к концертной площадке опубликовал Telegram-канал Baza.

Музыканты требовали наличие круглосуточного ресторана в отеле. В общей гримерной для персонала, в частности, должны были быть бутылка бренди, три литра пива и три пачки стиков для айкоса, а также закуски. В гримерке Глеба Самойлова документ требует оставить бутылку виски, пять пачек сигарет и три тарелки закуски. В гримерке барабанщика и менеджера группы Дмитрия Снейка должны быть 7,5 литров пива, три бутылки сухого вина, закуски и пять пачек стиков для айкоса.

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что на фестивале «Небофест» в Красноярске музыкант не смог допеть до конца. По данным канала, в середине выступления он якобы «растерялся», а во время песни «Ковер-самолет» отдал микрофон гитаристу, который ее допел. На фестивале Самойлов выступал с 40-минутной программой «Агата Кристи. 35 на бис».

Гитарист сооснователя рок-группы «Агата Кристи» Глеба Самойлова Олег Соколов объяснил поведение музыканта на сцене театральностью его образа.

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