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Русалки и драконы поучаствовали в карнавальных сплавах в арт-кэмпе «Дикая Мята»

В арт-кэмпе «Дикая Мята» прошел фестиваль Vashana Sup Camp

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Пресс-служба мероприятия

В арт-кэмпе «Дикая Мята» на реке Вашана с 26 по 28 июля прошел первый фестиваль sup-культуры Vashana Sup Camp. Об этом сообщили «Газете.Ru» организаторы мероприятия.

Всего в рамках Vashana Sup Camp состоялось пять карнавальных заплывов. В первый день на свадебном сплаве пары в праздничных нарядах повторили клятвы друг другу на sup-бордах, в субботнем сап-карнавале на воду вышли участники в костюмах русалок, драконов, гладиаторов, пожарных, кошек и героев мультфильмов и комиксов.

Команда любителей длинных дистанций отправилась на sup-релакс, протяженность маршрута которого составила 5 км, а во время вечернего сплава участники украсили себя светодиодными гирляндами. Во время пижамного сплава одними из участников был устроен настоящий батл на подушках.

В программу кэмпа входили карнавальные и спортивные сплавы, соревнования по регби и волейболу, йога и другие медитативные практики, концерты и ночные рейвы. В музыкальной программе фестиваля выступили «ПИТОНЫ 3000», The Translators и Breakpillzz, «ФАНКИН», CARDIO KILLER и Salvador, все три дня работали DJ — резиденты лейбла Interplay.

Сплавы сопровождали инструктора и бригады скорой помощи, при этому никому из 400 участников помощь врачей не понадобилась.

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