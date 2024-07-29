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Внук Пугачевой вернулся в Россию

Музыкант Никита Пресняков вернулся в Россию, чтобы отпраздновать годовщину свадьбы

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Внук народной артистки СССР Аллы Пугачевой Никита Пресняков вернулся в Россию из США где жил последние два года. Видео с Пресняковым выложил в соцсетях встретивший его друг, передает kp.ru.

Вместе с супругой Аленой Красновой он отпраздновал годовщину свадьбы в Ростове-на-Дону. Муж и жена отметили семилетие своего брака пивом, раками, рулетиками из бекона, соленьями, сыром и фруктами.

«Как мне всего этого не хватало», — подписала кадр Краснова.

Краснова и Пресняков поженились 27 июля 2017 года в Подмосковье. Среди гостей свадьбы были замечены Филипп Киркоров, Александр Буйнов, Валентин Юдашкин и многие другие.

Осенью 2022 года Пресняков покинул Россию и переехал в США.

Сама Краснова прилетела в Россию в середине июля. По возвращении девушка встретилась со своей подругой, после чего отправилась на блогерскую вечеринку.

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