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«Я за него голосовал»: двойник Путина о новом назначении Харламова

Двойник Путина Грачев заявил, что Харламов будет щедрым продюсером Comedy Club

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ТНТ

Актер Дмитрий Грачев — двойник президента России Владимира Путина на комедийной сцене — высказался о новом назначении своего коллеги по передаче Comedy Club Гарика Харламова. Артиста цитирует NEWS.ru.

Грачев поздравил Харламова, ставшего креативным продюсером Comedy Club на ТНТ, с назначением и пожелал ему не проводить все время на работе и не забывать о себе и отдыхе.

«Я за него голосовал. Уверен, что Гарик будет справедливым и щедрым продюсером», — заявил он.

На новой должности Харламов будет отвечать за творческую подготовку выпусков Comedy Club, включая организацию работы сценаристов, контроль за написанием материалов и определение актуальных тем.

Сам Гарик отметил, что новые обязанности станут «бонусом» к его роли резидента шоу.

«Над новым сезоном шоу работает слаженная команда авторов и продюсеров. Мы хотим полностью перезагрузить Comedy Club, найти новый взгляд и новый подход», — добавил он, подчеркнув, что продолжит выступать на сцене как комик и ведущий.

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