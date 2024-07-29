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Тимати вслед за Кадыровым вмешался в конфликт Wildberries

Рэпер Тимати потребовал вернуть предпринимательницу Бакальчук в семью

Рэпер Тимати вслед за главой Чечни Рамзаном Кадыровым вмешался в конфликт с маркетплейсом Wildberries. У себя в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) он потребовал «вернуть» предпринимательницу, основательницу маркетплейса Татьяну Бакальчук в семью.

Тимати не сомневается, что посторонние люди «влезли в чужую семью» и пытаются «отжать» бизнес разводящихся Бакальчуков.

«Я выслушал всю историю и поддерживаю Владислава и хочу обратиться к третьим лицам, участвующим в рейдерском захвате. Дорогие друзья, я прошу вас одуматься и вернуть жену в семью», — заявил он.

В Wildberries накануне объявили, что совместная с оператором наружной рекламы Russ компания примет на себя все обязательства перед партнерами и клиентами маркетплейса.

Объединение двух гигантов согласовали в Кремле, но глава Чечни Рамзан Кадыров внезапно назвал сделку «рейдерским захватом» и призвал основательницу торговой площадки помириться с мужем. Владислав Бакальчук в свою очередь заверил, что будет бороться за свою семью и «сделает все, чтобы сохранить бизнес». Татьяна Бакальчук факт рейдерского захвата отрицает.

Ранее Бакальчук предупредили о риске потери Wildberries из-за слияния.

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