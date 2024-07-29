«Всегда ненавидели Россию»: Вика Цыганова об уехавших артистах

Певица Вика Цыганова прокомментировала поведение российских артистов, уехавших из страны после начала спецоперации на Украине. Ее цитирует aif.ru.

Она прокомментировала участие народной артистки СССР Аллы Пугачевой, комика Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) и рок-музыканта Андрея Макаревича (признан в РФ иностранным агентом), приехавших на фестиваль в Юрмале, организованный Лаймой Вайкуле, собирающей деньги для Украины.

«Ну какие они наши-то? Они всегда ненавидели Россию, только молчали об этом», — уверена Цыганова.

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«На самом деле они давно ненавидели все русское. У них дома там, у них все там, их любовь, их дети, деньги — там», — не сомневается он.

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