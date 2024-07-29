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«Спазмы и слезы»: Натали анонсировала выход первой после потери мужа песни

Певица Натали выпустит танцевальную песню после годовщины потери мужа

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Телеграм-канал «Натали»

Певица Натали анонсировала выход первой песни после потери мужа, продюсера Александра Рудина. К поклонникам она обратилась в своем Telegram-канале.

Она опубликовала новое фото с цветами, предположительно, сделанное у могилы супруга, и назвала прошедший год самым ужасным и переломным.

«Полгода во мне были только звуки звенящей тишины, спазмов и нескончаемых слез…Такие звуки не могут существовать в моих песнях… Я слишком знаю задачу своей жизни — вдохновлять, приглашать в ритм танцев, «заставлять» повторять жизнеутверждающие фразы своих песен», — пишет Натали.

По ее словам, она решилась записать новую песню, когда получила «послание» от мужа. Тогда Натали решила: муж хотел бы, чтобы она улыбалась и строила свое личное счастье.

«Новая песня выходит в августе, и клип. Надеюсь, вам будет нежно и танцевально», — написала она.

Натали рассказывала, что познакомилась с мужем, когда училась в школе: ей было 16 лет, а Александру — 20. Через год пара сыграла свадьбу, им разрешили вступить в брак после того, как молодожены предоставили в ЗАГСе фальшивую справку о беременности. Певица признавалась, что никогда не жалела об этом решении и не хотела развестись с супругом. По словам артистки, Рудин действительно был «о боже, каким мужчиной», о котором она только могла мечтать. Продюсера не стало в июле 2023 года.

Накануне продюсер Бабичев оценил шансы Натали вернуться на сцену после трагедии с мужем.

Ранее Полина Гагарина ответила на исчезновение своих песен из Apple Music.

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