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Глюкоза призвала отбирающего у нее имя Фадеева остановиться

Певица Глюкоза заявила, что заплатила Фадееву 60 млн рублей за свои песни

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Глюкоза (Глюk'oZa, настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова) ответила на желание продюсера Максима Фадеева отобрать хиты артистки. Глюкозу цитирует в своем Telegram-канале Ксения Собчак.

Артистка призвала отбирающего у нее имя Фадеева остановиться и сконцентрироваться на новых проектах. По словам певицы, в 2007 году Максим Фадеев передал ей права публичного исполнения более 20 песен без ограничения сроков. Одновременно связанная с ним компания «Монолит», которая была продюсером проекта «Глюкоза», выдала неисключительную лицензию на использование товарного знака на бессрочной основе. За все эти права Глюкоза с мужем заплатили Фадееву $600 тыс.

В 2008 году, объяснила Глюкоза, произошло изменение законодательства по авторским правам в смежных по правам объектах.

«Но и потом, примерно до начала 2023 года, я без каких-либо трудностей исполняла эти песни, в том числе на телевидении на основании нашего договора. А уже в 2023-м он, как автор, начал регулярно пользоваться коллизией нового закона и нашего договора, чтобы пытаться блокировать мои выступления на телевидении, отказывая каналам в очистке прав», — продолжила она.

Осенью 2023 года, утверждает Глюкоза, представитель Фадеева предложил ей перечислять продюсеру 25% доходов, чтобы избежать «проблем» с правами исполнения песен на телевидении.

«А потом, как и было обещано, Максим Фадеев начал создавать постоянные проблемы с правами именно на телевидении, просто пользуясь коллизией в законе. Мне жаль, ведь мы проработали вместе много лет и до и после этого договора», — говорит певица.

Она выразила благодарность Фадееву за прошлое и сочла нужным напомнить, что она и ее семья «в свою очередь были к нему чрезвычайно добры и щедры во многих-многих аспектах».

Максим Фадеев выразил желание отсудить у Глюкозы псевдоним после ее скандального выступления в Красноярске.

Ранее продюсер Евгений Бабичев оценил шансы Натали вернуться на сцену после трагедии.

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