Продюсер оценил шансы Натали вернуться на сцену после трагедии

Певице Натали для возвращения на сцену после перенесенной трагедии нужны новые хиты, считает музыкальный критик, продюсер Евгений Бабичев. Его цитирует News.ru.

В 2023 году Натали потеряла мужа — продюсера Александра Рудина, с которым прожила 30 лет и воспитала троих детей. Бабичев предположил, что после потери такой поддержки артистка могла бы творить в память о супруге.

«После «Черепашки по имени Наташка» и «Ветер с моря дул» она вдруг пропала на несколько лет, а потом вернулась с бронебойным хитом «Боже, какой мужчина», так что с выбором песен у нее все в порядке», — предполагает продюсер.

По словам эксперта, до последнего момента дела у Натали шли хорошо — она выступала в разных странах и была востребована.

«Но на старом материале, конечно, будет тяжеловато, нужно найти в себе силы записать что-то новое, и желательно, чтобы это стояло в ряду с остальными ее хитами», — уверен он.

Натали рассказывала, что познакомилась с мужем, когда училась в школе: ей было 16 лет, а Александру — 20 лет. Через год пара сыграла свадьбу, им разрешили вступить в брак после того, как молодожены предоставили в ЗАГСе фальшивую справку о беременности. Певица признавалась, что никогда не жалела об этом решении и не хотела развестись с супругом. По словам артистки, Рудин действительно был «о боже, каким мужчиной», о котором она только могла мечтать.

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