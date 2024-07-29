Полина Гагарина ответила на исчезновение своих песен из Apple Music

Российская певица Полина Гагарина ответила на исчезновение своих песен из сервиса Apple Music. Ее цитирует Voice.

Гагарина, активно участвующая в государственных концертах, в конце июня попала под санкции Евросоюза в рамках 14-го пакета санкций против России. Ее треки также пропали из сервиса Spotify.

«Мне было абсолютно плевать на санкции, пока они не коснулись моей музыки. Я считаю, что музыка, как и любое искусство, создана для того, чтобы исцелять и вдохновлять!» — говорит певица.

По словам артистки, ее поклонники должны продолжать иметь возможность слушать ее песни. Гагарина высказала желание бороться за отмену запрета на ее песни.

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