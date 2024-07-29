Гарик Харламов стал креативным продюсером Comedy Club

Ведущий популярной программы Comedy Club на телеканале ТНТ Гарик Харламов был назначен креативным продюсером проекта. Об этом сообщила пресс-служба канала РБК.

На новой должности Харламов будет отвечать за творческую подготовку выпусков Comedy Club, включая организацию работы сценаристов, контроль за написанием материалов и определение актуальных тем.

Сам Гарик отметил, что новые обязанности станут «бонусом» к его роли резидента шоу. «Над новым сезоном шоу работает слаженная команда авторов и продюсеров. Мы хотим полностью перезагрузить Comedy Club, найти новый взгляд и новый подход», — добавил он, подчеркнув, что продолжит выступать на сцене как комик и ведущий.

В Comedy Club работают несколько креативных продюсеров. С 2018 года, после ухода Гарика Мартиросяна, в проекте задействованы Алексей Пойманов, Сергей Мохначев, Илья Романко и Алексей Ляпоров, все из которых работают на ТНТ с начала 2000-х. Теперь они будут сотрудничать с Харламовым.

Директор ТНТ Тина Канделаки охарактеризовала назначение Харламова как «логичное развитие его таланта», отметив, что продюсер Comedy Club должен уметь оперативно реагировать и формулировать креативные идеи по текущим событиям.

Харламов является резидентом Comedy Club с момента его появления на телевидении в 2005 году, благодаря чему приобрел широкую популярность. До этого он работал ведущим на «Муз-ТВ» и вел реалити-шоу «Офис» на ТНТ. Артист также активно участвует в кино.

Comedy Club считается одним из самых популярных шоу на канале. Согласно данным телеизмерителя Mediascope, рейтинг и доля программы среди аудитории от 14 до 44 лет значительно превышают средние показатели канала. В первом полугодии 2024 года шоу смотрели в среднем 1,6% от всех жителей страны в этой возрастной группе и 9,6% от всей телеаудитории. Для сравнения, в январе — июне 2023 года рейтинг составил 1,8%, а доля — 9,5%.

Специальный выпуск «Comedy Club. Новый год на ТНТ Comedyvision» занял второе место в топ-10 самых просматриваемых видео на YouTube в новогодние каникулы 2024 года.

Общий рейтинг ТНТ среди целевой аудитории составляет 0,6%, а доля — 7,6%. Доля канала выросла по сравнению с первым полугодием 2023 года, когда она составляла 7,5%, хотя рейтинг снизился на 0,1 п.п.

Ранее Ковальчук показала, как проходит их с Харламовым медовый месяц.