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Дочь Заворотнюк съездила на родину своей бабушки: «Нашли силы перезагрузиться»

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна показала фото отдыха с бабушкой

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anna_zavorotnyuk/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографии с поездки на родину своей бабушки, в Нижегородскую область.

Заворотнюк призналась, что у нее остались только приятные воспоминания с путешествия.

«Такое ощущение, что только тебя они и ждали, пекли пироги, стряпали ватрушки, истопили баню, поражает теплота и гостеприимство, все-таки удивителен русский человек», — поделилась она.

Заворотнюк, недавно потерявшая мать, отметила, что поездка помогла им с бабушкой «перезагрузиться».

«Я рада, что после такого сложного периода мы нашли в себе силы перезагрузиться. Моей бабушке особенно это было нужно», — добавила она.

30 мая 2024 года 53-летней Анастасии Заворотнюк не стало. Актриса наиболее известна по главной роли в сериале «Моя прекрасная няня».

В 2022 году Анна Заворотнюк переехала в Дубай в связи с работой мужа. Несмотря на слухи об эмиграции, девушка подчеркивала, что не сможет навсегда улететь из России, где живут ее близкие, поэтому она периодически ездит в Москву.

Ранее дочь Заворотнюк показала архивное фото актрисы.

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