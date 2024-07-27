На создателя «Симпсонов» подали в суд из-за домогательств

На создателя мультсериала «Симпсоны» Мэтта Грейнинга подали в суд из-за предполагаемых сексуальных домогательств. Об этом сообщает TMZ.

В игнорировании харассмента его обвинила женщина по имени Джаванна Скотто. Она подала иск о неспособности предотвратить сексуальные домогательства на рабочем месте, в котором указала, что несколько лет назад работала управляющей домом Мэтта в его поместье в Санта-Монике. Один из сотрудников, пишет Скотто, активно ее домогался: агрессивно хватал за интимные места и несколько раз поцеловал в губы без согласия. Кроме того, мужчина отправлял ей множество непристойных сообщений.

Скотто утверждает, что жаловалась Мэтту и его жене Агустине Пикассо на домогательства, однако пара якобы «не предприняла соответствующих действий по исправлению ситуации».

Преследователь, продолжает женщина, продолжил вести себя с ней аналогично до ее увольнения в июне 2022 года «без предупреждения и причины».

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