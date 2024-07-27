Бритни Спирс обвинила молодую звезду в плагиате

Певица Бритни Спирс обвинила молодую звезду Холзи в плагиате после выхода песни «Lucky». Об этом сообщает TMZ.

В новом музыкальном видео Холзи «Lucky», снятое Джией Копполой, можно услышать сэмпл из одноименного хита 42-летней Бритни Спирс. Видео рассказывает о девочке, мечтающей стать звездой — как Холзи.

Через несколько часов после того, как видео вышло, Бритни опубликовала в социальной сети X (бывший Twitter), где у нее более 54 миллионов подписчиков, длинный пост с обвинениями в адрес Холзи. Она заявила, что после выхода клипа чувствует себя оскорбленной и намерена обратиться к своим адвокатам.

Менее чем через час Бритни удалила публикацию, заявив, что с ее телефона это сообщение отправил кто-то другой, а сама она с теплом относится к Холзи.

Холзи также опубликовала пост в X, в котором заверила, что вдохновляется Бритни.

«Ты была первым человеком, который когда-либо заставил меня осознать, что значит чувствовать вдохновение. И ты продолжаешь вдохновлять меня каждый день», — написала она.

29-летняя Холзи ранее говорила, что получила благословение Бритни на использование ее хита.

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