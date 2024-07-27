Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бритни Спирс обвинила молодую звезду в плагиате

Певица Холзи заявила, что вдохновляется Спирс на фоне обвинений в плагиате

close
100%
Global Look Press

Певица Бритни Спирс обвинила молодую звезду Холзи в плагиате после выхода песни «Lucky». Об этом сообщает TMZ.

В новом музыкальном видео Холзи «Lucky», снятое Джией Копполой, можно услышать сэмпл из одноименного хита 42-летней Бритни Спирс. Видео рассказывает о девочке, мечтающей стать звездой — как Холзи.

Через несколько часов после того, как видео вышло, Бритни опубликовала в социальной сети X (бывший Twitter), где у нее более 54 миллионов подписчиков, длинный пост с обвинениями в адрес Холзи. Она заявила, что после выхода клипа чувствует себя оскорбленной и намерена обратиться к своим адвокатам.

Менее чем через час Бритни удалила публикацию, заявив, что с ее телефона это сообщение отправил кто-то другой, а сама она с теплом относится к Холзи.

Холзи также опубликовала пост в X, в котором заверила, что вдохновляется Бритни.

«Ты была первым человеком, который когда-либо заставил меня осознать, что значит чувствовать вдохновение. И ты продолжаешь вдохновлять меня каждый день», — написала она.

29-летняя Холзи ранее говорила, что получила благословение Бритни на использование ее хита.

Накануне Бритни Спирс обругала фотографов за снимки с целлюлитом на ногах.

Ранее Селин Дион впервые за два года вышла на сцену на церемонии открытия Олимпиады.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами