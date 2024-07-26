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Dead Blonde рассказала, как ее «Мальчик на девятке» попал в британский сериал

Певица Dead Blonde призналась, что получила большой гонорар за свою песню в сериале «Би-би-си»

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@dead_blonde/Vkontakte

Российская рейв-исполнительница Dead Blonde (Арина Буланова, настоящее имя Арина Мурашева) в интервью в новом выпуске подкаста «Ниче святого» от HiFi-стриминга Звук.

Она рассказала, как ее хит «Мальчик на девятке» попал в сериал «Би-би-си» Killing Eve о британской разведчице Еве Поластри, которой поручено выследить психопатку-маньячку Вилланель. Появление песни в одной из серий стало для нее сюрпризом.

«Вначале я испытала шок, а потом узнала, что за это мне еще и хорошо заплатили. Но, если честно, я думаю, что моя песня не заслуживала таких денег. Мне было бы достаточно, если бы она появилась там бесплатно. Да что говорить — я бы сама им приплатила, чтобы там засветиться», — пошутила Dead Blonde.

Певица предположила, что кто-то из звукорежиссеров сериала — русскоязычный.

«Почему-то они выбрали мою песню и сделали предложение нашему лейблу. Он его принял и выставил гонорар», — заключила она.

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